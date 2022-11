Irã diz que forneceu drones à Rússia antes do conflito na Ucrânia – CMIO

Teerã reconhece que forneceu a Moscou um “pequeno número” de UAVs, mas nega ter fornecido mísseis

O Irã reconheceu pela primeira vez que entregou drones militares à Rússia, alegando, no entanto, que as remessas foram concluídas antes do conflito na Ucrânia, no final de fevereiro. Ao mesmo tempo, Teerã negou as alegações de que havia fornecido mísseis a Moscou.

No sábado, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amirabdollahian, disse: “Esse barulho feito por alguns países ocidentais, de que o Irã forneceu mísseis e drones à Rússia para ajudar na guerra na Ucrânia – a parte do míssil está completamente errada”.

A agência de notícias estatal iraniana IRNA citou o diplomata como tendo acrescentado que o “A parte do drone é verdade, e fornecemos à Rússia um pequeno número de drones meses antes da guerra na Ucrânia”.

Amirabdollahian também afirmou que Teerã e Kiev concordaram há duas semanas em manter discussões sobre supostas instâncias de tropas russas usando armas iranianas. Segundo o ministro, a delegação ucraniana, no entanto, desistiu da reunião prevista no último minuto.

O diplomata também garantiu que Teerã “não fique indiferente” se forem apresentadas evidências que provem que os militares russos estão usando drones iranianos na Ucrânia.













A Reuters informou que o Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

No início de outubro, a Rússia lançou uma campanha massiva de ataques aéreos contra as principais cidades ucranianas, com ênfase particular em usinas de energia e outras infraestruturas críticas. Esses ataques envolveram mísseis, bem como os chamados drones ‘kamikaze’.

O governo ucraniano afirma que os militares russos têm confiado cada vez mais nos UAVs Shahed-136 de fabricação iraniana para realizar tais ataques – o que Moscou nega.

Kiev estava fazendo alegações semelhantes sobre o suposto envolvimento de Teerã já em setembro, com a Ucrânia rebaixando suas relações diplomáticas com o Irã no final daquele mês.

Em meados de outubro, o ministro das Relações Exteriores, Dmitry Kuleba, propôs romper completamente os laços com a República Islâmica.

A UE e o Reino Unido foram rápidos em apoiar a Ucrânia na questão e, no mês passado, aplicaram medidas punitivas adicionais ao Irã já fortemente sancionado.