Unidades da Starlink na Ucrânia ficam desligadas por problemas de financiamento, diz mídia

Ciente de que a conta estava chegando e que ele seria incapaz de pagá-la, o Ministério da Defesa da Ucrânia pediu a seus aliados do Reino Unido US$ 3,25 milhões (R$ 16,5 milhões) para cobrir o custo mensal e substituir os terminais fora de uso para que eles não se desligassem em um momento crítico. No entanto, o pedido foi recusado.