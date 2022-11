Mídia: EUA enviam bombardeiro estratégico B-1B a exercícios militares aéreos com a Coreia do Sul

A Força Aérea americana planeja destacar um bombardeiro estratégico B-1B nos exercícios militares que estão sendo realizados pela Coreia do Sul e os EUA, relatou no sábado (5) a agência sul-coreana Yonhap.

Trata-se da primeira vez desde 2017 que um desses cinco bombardeiros é enviado do território americano não incorporado de Guam, no Pacífico, para as manobras Vigilant Storm, explica a Yonhap.