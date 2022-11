Índia manterá projeto de energia russo — CMIO

Nova Délhi manterá sua participação na Sakhalin-1 para ajudar a aumentar a segurança energética do país, disse o presidente da empresa estatal de petróleo e gás

A Corporação de Petróleo e Gás Natural da Índia (ONGC) notificará o governo russo de seus planos de manter sua participação na nova entidade que administrará o projeto de petróleo e gás Sakhalin-1 no Extremo Oriente, disse o presidente e diretor administrativo da empresa, Rajesh Kumar. Srivastava, disse à agência de notícias TASS na quarta-feira.

Quando questionado sobre os planos para informar o Gabinete de Ministros da Rússia sobre a participação da ONGC no projeto, ele disse que “com certeza será feito” sublinhando a importância de projectos conjuntos com a Rússia.

A Índia detém uma participação de 20% no projeto por meio de seu braço de investimentos no exterior ONGC Videsh, juntamente com a russa Rosneft (20%) e a japonesa Sodeco (30%).

Reportagens da mídia haviam indicado anteriormente que a ONGC estava procurando manter sua participação na operadora russa de Sakhalin-1 e estava até considerando expandi-la.

Em outubro, o presidente russo, Vladimir Putin, dissolveu a Exxon Neftegaz, uma subsidiária regional da empresa de energia americana ExxonMobil, como operadora do Sakhalin-1 e transferiu o projeto e todos os seus ativos e equipamentos para uma nova operadora. A nova entidade russa, administrada pela subsidiária da Rosneft, Sakhalinmorneftegaz-Shelf, terá os direitos dos investidores no projeto.

A ExxonMobil possuía uma participação de 30% antes de anunciar sua saída do projeto em outubro.

