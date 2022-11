França reiniciará reatores nucleares – ministério da energia – CMIO

Seis dos 12 reatores nucleares na França que foram encontrados com problemas de corrosão em maio foram reparados e serão reiniciados em breve, revelou a ministra da Energia francesa, Agnès Pannier-Runacher.

Ela disse à rádio France Inter na quarta-feira que, no momento, havia “sem motivo” acreditar que o operador de energia EDF não seria capaz de cumprir o cronograma para reiniciar todos os reatores desligados antes do inverno.

Anteriormente, reportagens da mídia afirmaram que a EDF havia contratado cerca de 100 soldadores americanos da Westinghouse para reparar as unidades de energia a tempo.

A França gera cerca de 70% de sua eletricidade a partir de uma frota nuclear de 56 reatores, todos operados pela EDF. No entanto, muitos deles foram fechados para manutenção, alguns devido a problemas relacionados à corrosão. Atualmente, apenas 31 unidades estão operando. A EDF prometeu reiniciar todos os reatores desligados antes do inverno para evitar falta de energia no país.

No entanto, desde 6 de outubro, houve greves entre os funcionários da EDF envolvidos nos trabalhos de reparo em 19 reatores, atrasando a manutenção em várias semanas.

No mês passado, a operadora de rede elétrica nacional francesa RTE alertou que não descartaria o risco de apagões neste inverno devido a greves prolongadas que interrompem o reparo. Segundo a RTE, as interrupções só poderiam ser evitadas se o consumo de energia fosse reduzido de 1% a 5%, enquanto no caso de um inverno extremamente frio – em 15%. A falha em reiniciar as plantas a tempo pode ter “consequências pesadas” para fornecimento de energia durante o período de inverno, o operador avisou.

