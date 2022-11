Gigante do gás da UE relata perda de € 40 bilhões – CMIO

O importador de energia alemão Uniper está lutando devido ao corte de suprimentos russos

A maior importadora de gás da Alemanha, Uniper, divulgou nesta quinta-feira um prejuízo líquido impressionante de € 40 bilhões (US$ 39 bilhões) até setembro, citando a diminuição da oferta da Rússia como o principal motivo.

“As entregas reduzidas de gás russo têm um impacto adverso significativo nos resultados da Uniper nos primeiros nove meses de 2022… A perda líquida IFRS de cerca de € 40 bilhões contém cerca de € 10 bilhões de custos realizados para volumes de reposição e cerca de € 31 bilhões de futuros previstos perdas de efeitos de avaliação em derivativos e provisionamentos relacionados aos cortes de gás russos em 30 de setembro de 2022”, disse a empresa em um comunicado à imprensa em seu site.

A empresa observou que o fornecimento de gás russo para a empresa cessou completamente no terceiro trimestre, forçando-a a comprar gás no mercado spot a preços significativamente mais altos.

“Há algum tempo que a Uniper adquire gás a preços significativamente mais elevados e, como se sabe, regista assim perdas consideráveis ​​porque os custos de substituição da aquisição de gás novo não estão a ser repercutidos nos consumidores”, disse o CFO da empresa, Tiina Tuomela, em comunicado comentando o relatório, conforme citado pela Bloomberg.

A Uniper é uma das empresas de energia da UE mais afetadas pela redução do fornecimento de energia da Rússia. Está programado para receber um pacote de ajuda de € 30 bilhões até o final do ano do governo alemão, o que resultará na nacionalização do gigante da energia. Berlim teme que, se a empresa não se mantiver à tona, possa ter um efeito dominó no setor de energia do país.

Segundo a Reuters, o prejuízo líquido reportado pela Uniper está entre os maiores da história corporativa da Alemanha.

