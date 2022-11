Elon Musk demitirá metade da equipe do Twitter – Bloomberg – CMIO

O novo proprietário do Twitter, Elon Musk, planeja demitir cerca de metade dos funcionários da empresa de mídia social em um esforço para cortar custos, informou a Bloomberg na quarta-feira, citando fontes.

De acordo com o relatório, os cortes afetarão cerca de 3.700 dos 7.500 funcionários do Twitter. Os funcionários demitidos serão informados da decisão nesta sexta-feira. Aqueles que permanecerem serão solicitados a parar de trabalhar remotamente e retornar ao escritório, embora algumas exceções sejam feitas. As medidas são supostamente destinadas a reduzir os custos da empresa.

Embora as opções para os cortes de empregos ainda estejam sendo discutidas, um dos cenários implica que os demitidos recebam uma indenização de 60 dias.

Após a aquisição da plataforma de mídia social em 27 de outubro por impressionantes US$ 44 bilhões, Musk já demitiu grande parte da equipe executiva do Twitter, incluindo o CEO Parag Agrawal, o chefe financeiro Ned Segal e os funcionários jurídicos sênior Vijaya Gadde e Sean Edgett, entre outros.

As listas de cortes de empregos foram compiladas com base nas contribuições dos trabalhadores ao código do Twitter durante seu emprego. Musk disse recentemente que planeja se concentrar no produto principal do Twitter.

“Engenharia de software, operações de servidor e design vão dominar”, ele twittou no mês passado.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Elon Musk demite toda a diretoria do Twitter

Ele também disse que planeja mudar a forma como o Twitter opera para gerar mais receita. No início desta semana, ele anunciou que a plataforma em breve começaria a cobrar pela verificação do usuário.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT