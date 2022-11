EUA se tornam o segundo maior fornecedor de gás da UE — CMIO

Os EUA se tornaram o segundo maior fornecedor de gás da UE devido ao aumento das entregas de GNL em meio à queda no fornecimento da Rússia, disse o vice-chefe da Comissão Europeia, Valdis Dombrovskis, nesta quinta-feira em uma conferência econômica na Letônia.

“Conseguimos reconstruir completamente a estrutura de nossos fornecedores. A Noruega é agora o maior fornecedor de gás natural, seguido pelos EUA, que nos fornecem gás natural liquefeito”, disse ele, conforme citado pela agência de notícias TASS.

Antes deste ano, a Rússia era o maior fornecedor de gás do bloco, cobrindo cerca de 40% das necessidades da região. No entanto, após o início da operação militar de Moscou na Ucrânia e as sanções ocidentais que se seguiram, os suprimentos russos caíram para apenas 9% das importações da UE.

Os EUA tornaram-se o terceiro maior fornecedor da UE no ano passado, ultrapassando a Argélia. Em 2022, as remessas americanas de GNL aumentaram ainda mais e agora representam quase metade do total de compras de GNL do bloco.

Alguns, no entanto, criticam Washington por tirar vantagem da crise energética na região, já que suas entregas de GNL custam até quatro vezes mais do que os suprimentos de gás russos dos quais costumava depender.

