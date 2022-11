Reino Unido anuncia maior alta de juros desde 1989 — CMIO

A medida para combater a inflação crescente pode atingir milhares de proprietários com custos de hipoteca mais altos

O Banco da Inglaterra anunciou nesta quinta-feira o maior aumento da taxa de juros em mais de três décadas. A taxa básica foi elevada em três quartos de ponto percentual em um movimento para conter a inflação.

O banco central fez seu oitavo aumento da taxa de juros em menos de um ano, elevando sua taxa de referência para 3%, a maior desde novembro de 2008. “prolongado” recessão para a economia britânica, que pode ser a mais longa contração da história moderna, sem recuperação até 2024.

Esta é a primeira reunião do Banco da Inglaterra desde a presidência de Liz Truss, que criou um período de turbulência financeira. Mas enquanto as políticas econômicas do ex-primeiro-ministro estão agora sendo revisadas, o aumento dos custos de alimentos e energia mantém os preços altos.

A taxa de inflação anual subiu para 10,1% em setembro, retornando à alta de 40 anos atingida em julho e cinco vezes a meta do banco central.

Funcionários do banco disseram que estão determinados a reduzir a inflação para 2% e usarão taxas de juros mais altas para fazê-lo, embora a medida deva atingir milhares de proprietários com custos de hipoteca mais altos.

A medida do regulador britânico vem logo após os aumentos de taxas feitos pelo Federal Reserve dos EUA na quarta-feira e pelo Banco Central Europeu na semana passada.

