Crise do gás da UE pode piorar no próximo ano – IEA — CMIO

Pode não haver suprimento suficiente para reabastecer as instalações de armazenamento no próximo verão, o que comprometeria as reservas de inverno, afirma a agência

A crise energética na UE pode durar até 2024, disse a Agência Internacional de Energia (AIE) na quinta-feira em seu novo relatório sobre o futuro do mercado de energia.

De acordo com o documento, a agência espera escassez de gás no inverno de 2023-2024 porque os países europeus podem não conseguir reabastecer as instalações de armazenamento durante os meses de verão.

A AIE explica que reabastecer os estoques este ano “se beneficiou de fatores-chave que podem não se repetir em 2023”, incluindo as entregas de gás de gasoduto russos que estavam perto dos níveis anteriores durante grande parte do primeiro semestre do ano, apesar de terem diminuído devido a sanções e dificuldades técnicas.

A região também se beneficiou das menores importações de gás natural liquefeito (GNL) da China nos primeiros dez meses de 2022, o que liberou GNL no mercado mundial e permitiu que a UE compensasse a queda nas entregas de gás russo com o aumento das compras de GNL.

“No caso de uma cessação total do fornecimento de gás de gasoduto russo para a UE e uma recuperação das importações chinesas de GNL para os níveis de 2021, a nova análise da AIE mostra que a Europa pode enfrentar uma lacuna desafiadora de oferta e demanda de 30 bilhões de metros cúbicos durante o período chave para reabastecer o armazenamento de gás no verão de 2023. Essa lacuna pode representar quase metade do gás necessário para encher os locais de armazenamento até 95% da capacidade até o início da temporada de aquecimento de 2023-24,”, diz o relatório.

O chefe da IEA, Fatih Birol, disse que o próximo inverno pode ser muito mais severo do que o próximo.

“Quando olhamos para as últimas tendências e prováveis ​​desenvolvimentos nos mercados de gás global e europeu, vemos que a Europa está preparada para enfrentar um desafio ainda mais severo no próximo inverno,” ele avisou.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

EUA se tornam o segundo maior fornecedor de gás da UE

Ele sugeriu que, para evitar o agravamento da crise, os governos europeus deveriam intensificar o trabalho para “reduzir estruturalmente a demanda de gás” em toda a região.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT