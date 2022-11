Exportações russas de GNL aumentam – Bloomberg – CMIO

Os países estão correndo para garantir suprimentos para o inverno, apesar da pressão das nações ocidentais para abandonar a energia russa

As exportações de gás natural liquefeito (GNL) da Rússia aumentaram em outubro, apesar da pressão do Ocidente para reduzir a dependência do fornecimento de energia do país sancionado, mostraram dados de rastreamento de embarcações compilados pela Bloomberg na quarta-feira.

As entregas de GNL no mês passado aumentaram 1,1% em relação ao ano anterior desde março, apesar dos esforços dos países ocidentais para reduzir a dependência do gás russo.

Embora o combustível superrefrigerado não tenha sido sancionado, alguns compradores têm evitado suprimentos da Rússia. No entanto, as exportações de GNL do país estão aumentando antes do inverno, quando o clima frio deve estimular a demanda e apertar a oferta global.

França, Japão e China estão entre os principais importadores de GNL russo, de acordo com dados de rastreamento, que também mostraram que quase metade das cargas estão atualmente a caminho de clientes.

As exportações de gás dutoviário para a UE despencaram à medida que as sanções ocidentais levaram a Rússia a redirecionar seus suprimentos para os mercados asiáticos. Enquanto a UE continua dividida em estabelecer um teto de preço para o gás russo, a China está aproveitando um desconto nos preços do mercado spot, informou a Bloomberg, citando traders.

De acordo com o canal, as importações chinesas de GNL russo aumentaram um terço em setembro em comparação com o mesmo período de 2021.

