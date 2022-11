O Reino Unido estava a ‘horas’ de um possível colapso total – Banco da Inglaterra – CMIO

As consequências do “mini-orçamento” de Truss foram “uma ameaça muito real à estabilidade financeira”, disse o governador da instituição ao Channel 4

A Grã-Bretanha evitou por pouco uma crise financeira em setembro que poderia ter causado o colapso total de alguns fundos de pensão, disse o presidente do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey, ao Channel 4 na quinta-feira.

Questionado sobre o quão perto o Reino Unido chegou de um potencial colapso econômico total após o anúncio do mini-orçamento de Liz Truss, Bailey disse: “Acho que no momento em que intervimos, posso dizer que as mensagens que estávamos recebendo dos mercados eram de que eram horas.”

O chamado Truss “mini-orçamento” incluiu os maiores cortes de impostos desde 1972, financiados por um enorme aumento nos empréstimos, sem uma explicação de como o governo os pagaria de volta. As medidas fizeram com que a libra atingisse uma baixa histórica em relação ao dólar e o preço dos títulos do governo do Reino Unido – conhecidos como gilts – entrasse em colapso.

O Banco da Inglaterra interveio anunciando uma expansão de sua compra de títulos de emergência para “restaurar as condições de mercado ordenadas”.













“Estava ficando instável e afetando os fundos de pensão, por exemplo, e como eles estavam operando. Então, tivemos que intervir rapidamente e tivemos que intervir de forma bastante decisiva. Isso parecia, e era, uma ameaça muito real à estabilidade financeira”, disse. disse Bailey.

Sua entrevista veio poucas horas depois que o regulador aumentou a taxa de juros de 2,25% para 3% para tentar conter a inflação crescente.

Bailey também alertou que a Grã-Bretanha estava enfrentando sua mais longa recessão desde o início dos registros e alertou para um “estrada difícil pela frente” para o Reino Unido e suas famílias.

