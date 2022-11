Musk zomba da reação do AOC aos planos do Twitter – CMIO

A deputada de Nova York o acusou de tentar transformar a liberdade de expressão em um plano de assinatura mensal

Elon Musk e Alexandria Ocasio-Cortez brigaram no Twitter sobre a ideia do bilionário de cobrar US$ 8 por mês pelo privilégio de ter verificado o status em sua plataforma recém-adquirida. Ambos têm seguidores enormes no Twitter, mas têm diferenças significativas de opinião em relação à política.

A congressista de Nova York, que também atende pelo AOC, criticou a ideia de tornar a verificação de cheque azul disponível apenas para assinantes premium, twittando na quarta-feira: “Lmao em um bilionário tentando seriamente vender às pessoas a ideia de que ‘liberdade de expressão’ é na verdade um plano de assinatura de US$ 8/mês.”

A política de esquerda confiou fortemente em seu Twitter após derrotar o peso-pesado democrata Joe Crowley nas primárias para as eleições parlamentares de 2018.

Musk, um auto-descrito “absolutista da liberdade de expressão”, fogo devolvido: “Seu feedback é apreciado, agora pague $ 8.” Ele então postou uma captura de tela da loja de produtos da AOC, destacando o preço de US$ 58 de um moletom.

Seu feedback é apreciado, agora pague $ 8 — Elon Musk (@elonmusk) 2 de novembro de 2022

A AOC recuou, dizendo que estava orgulhosa da mercadoria e do fato de seus trabalhadores serem sindicalizados, ao contrário dos funcionários das empresas de Musk. O CEO da Tesla é notoriamente contrário aos sindicatos.

Ela também alegou que suas notificações no Twitter foram “convenientemente” não está funcionando, concluindo que ela deve ter “colocado sob a pele de um certo bilionário.”

Além disso, minhas menções/notificações do Twitter convenientemente não estão funcionando hoje à noite, então fui informado por mensagem de texto que pareço ter ficado sob a pele de um certo bilionário 😂Apenas um lembrete de que o dinheiro nunca passará por sua insegurança, pessoal. — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) 3 de novembro de 2022

O ‘bilionário’ teve uma interação semelhante com o autor americano Stephen King, também um defensor vocal de causas de esquerda. King ameaçou deixar o Twitter se a verificação se tornar um serviço premium. “Foda-se, eles deveriam me pagar” ele twittou na segunda-feira. Musk respondeu tentando negociar um preço de assinatura adequado.

Musk regateia com King sobre marcas de seleção azuis

Musk afirmou que sua compra de US$ 44 bilhões do Twitter no mês passado foi motivada ideologicamente. Ele expressou preocupação com as políticas de moderação de conteúdo da plataforma, dizendo que ela precisa se tornar um mercado neutro de ideias. Os críticos afirmam que Musk transformará o serviço em uma fossa não regulamentada de intolerância, ódio e supremacia branca.