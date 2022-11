Contrabando de luxo vai a leilão na França — CMIO

Entre os itens que as autoridades querem vender estão diamantes brutos, lingotes de platina e um relógio Rolex com incrustações de rubi.

Moedas históricas, diamantes brutos e barras de platina – esses são apenas alguns dos itens de luxo que estão sendo leiloados pelo Ministério das Finanças francês. Todas as mercadorias são consideradas contrabando apreendidas pela alfândega do país.

Em oferta estão 350 lotes no valor aproximado de € 1 milhão ($ 980.430). Mais de 1.200 potenciais compradores já se inscreveram para o leilão que começa na sexta-feira às 9h30 GMT.

Entre os itens apresentados no site da casa de leilões Hotel Drouot estão 14 lingotes de platina pesando 1kg cada com um preço inicial de € 22.000. As barras teriam sido apreendidas depois que a bagagem de dois passageiros com destino ao Reino Unido foi revistada.

Há também vários relógios caros, incluindo um Rolex de ouro incrustado com 40 rubis estimados em € 15.000, bem como uma pilha de bolsas de grife.

Um Volkswagen Golf que foi usado na tentativa de transportar cerca de 480 kg de haxixe pela fronteira franco-espanhola também está em disputa.

Mais de 2.000 garrafas de vodka Grey Goose estão listadas com um preço inicial de € 10.000. No entanto, apenas compradores profissionais poderão colocar as mãos no espírito de luxo, com os organizadores do leilão citando razões legais e de segurança.

Nem todos os itens oferecidos se enquadram na categoria de ‘bens de luxo’, também há caminhões semi-reboque e laptops no catálogo.

Comentando o leilão, o Ministério das Finanças elogiou o serviço aduaneiro pela sua batalha diária “contra todo o tráfico ilegal que ameace nosso território e nossa sociedade para proteger os cidadãos e o meio ambiente.”

Os funcionários acrescentaram que a venda reflete a grande diversidade de bens apreendidos.