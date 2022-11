Carro atropela manifestantes pró-Bolsonaro bloqueando estrada (VÍDEO) — CMIO

Apoiadores descontentes com a derrota do presidente brasileiro têm atrapalhado o trânsito

Um homem foi preso no Brasil depois de dirigir seu carro por uma multidão de apoiadores do presidente brasileiro Jair Bolsonaro, ferindo nove pessoas.

O incidente aconteceu na tarde de terça-feira na Rodovia Washington Luis, de acordo com a mídia nacional. Um grupo de pessoas protestando contra a derrota eleitoral do presidente em exercício se manifestava no meio da rua.

O motorista, que posteriormente foi identificado pela Polícia Militar do Estado como um homem de 28 anos, pediu à multidão que o deixasse passar pelo bloqueio, mas foi negado. Ele então decolou e atravessou a multidão, carregando vários manifestantes no capô, mostram imagens do incidente.

O veículo parou logo em seguida, e os policiais tiveram que proteger o motorista de manifestantes furiosos que tentaram retaliar. Ele foi preso e sua mãe, de 74 anos, que também estava no carro, foi solta.

Brasil: Un auto atropelló a varios militantes de Jair Bolsonaro que cortaban hoy uno de los ingresos a Río Janeiro, en reclamo de que se revise el operaiento del voto eletrônico tras el triunfo de Lula. pic.twitter.com/6R861RIDAm — @diarioconurbano (@DiarioConurbano) 2 de novembro de 2022

O suspeito responde por tentativa de homicídio. Ele feriu nove pessoas, incluindo uma menina de 12 anos e dois policiais, informou a polícia militar em comunicado. O incidente ocorreu no município de Mirassol, no estado de São Paulo, cerca de 400 km a noroeste da capital da província.

Protestos em massa eclodiram no Brasil depois que Bolsonaro sofreu uma derrota apertada nas mãos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no domingo. Antes da eleição, ele alegou que só poderia perder se houvesse fraude e nunca admitiu formalmente a derrota. Os manifestantes estão exigindo uma tomada militar do governo e uma investigação sobre o sistema de votação eletrônica do país.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Bolsonaro pede que manifestantes limpem barreiras

Na quarta-feira, Bolsonaro pediu a seus apoiadores que não bloqueiem as rodovias federais, afirmando que, ao fazê-lo, estariam apenas minando a legitimidade de seu movimento. Ele os exortou a se reunirem em praças e outros lugares apropriados para comícios.