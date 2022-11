Turquia critica candidatos à OTAN por falta de progresso — CMIO

Helsinque e Estocolmo se comprometeram a abordar as preocupações de Ancara sobre suspeitos de terrorismo

A Finlândia e a Suécia não extraditaram um único suspeito de “terrorismo” para Türkiye desde que se comprometeram a revisar os pedidos de Ancara, reclamou um alto funcionário.

Türkiye fez do apoio dos dois países nórdicos, nesta área, uma condição para a entrada na OTAN.

O ministro da Justiça turco, Bekir Bozdag, relatou uma falta de progresso com extradições em uma entrevista ao novo canal de TV A Haber na quinta-feira.

“Há conversas positivas. Eles deram algumas explicações. Eles têm revisões em andamento. Não houve pessoas que foram extraditadas da Finlândia e da Suécia para nós”, disse. disse o funcionário.

Ele observou que seu país quer que as duas nações nórdicas “apoiar a luta de Türkiye contra o terrorismo” antes que Ancara concordasse com suas ofertas da OTAN. O bloco militar liderado pelos EUA dá a todos os estados membros um veto sobre a expansão.

A Finlândia e a Suécia solicitaram a adesão à OTAN em maio, alegando que tal medida era necessária para obter proteção contra a Rússia. Hungria e Türkiye são os únicos membros da organização que ainda não ratificaram os pedidos. Budapeste prometeu fazê-lo até meados de dezembro, mas Ancara não estabeleceu um prazo.













Os dois membros em potencial assinaram um acordo com Türkiye em junho, no qual se comprometeram a abordar uma lista de preocupações turcas. Entre outras coisas, Ancara acusou as nações nórdicas de abrigar “terroristas” em seu solo e não reprimir suas operações para financiar atividades contra Türkiye.

As alegações turcas referiam-se a indivíduos suspeitos de terem ligações com o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) e com o movimento do clérigo turco Fethullah Gulen, sediado nos EUA.

O PKK travou uma guerra de guerrilha de décadas contra Türkiye e é considerado uma organização terrorista pela UE. Ancara culpou Gülen por planejar um golpe militar fracassado em 2016.

O secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, visitará Türkiye esta semana para discutir, entre outras coisas, as propostas da Finlândia e da Suécia, segundo a agência de notícias Anadolu.