Governanta acusa Jeff Bezos de racismo e maus-tratos — CMIO

Um ex-funcionário afirma que os funcionários hispânicos foram tratados de maneira diferente dos colegas brancos.

Uma mulher que trabalhava como governanta para o ex-CEO da Amazon, Jeff Bezos, entrou com uma ação contra seu ex-chefe. A queixosa, Mercedes Wedaa, alega que foi forçada a trabalhar longas horas sem intervalo para refeições e também foi discriminada com base em sua etnia.

Wedaa apresentou sua queixa em um tribunal estadual de Seattle na terça-feira. Ela diz que começou a trabalhar para o bilionário em setembro de 2019 e passou quase três anos na equipe. Ela foi colocada no comando de uma equipe de cinco a seis governantas.

O ex-funcionário contou ter sido repetidamente obrigado a trabalhar de 10 a 14 horas por dia sem descanso. Além disso, as donas de casa teriam negado o acesso a um banheiro em uma sala de segurança próxima, o que significava que elas precisavam sair por uma janela para chegar a outro banheiro.

De acordo com a denúncia, o autor e outros funcionários hispânicos foram supostamente tratados de forma diferente da equipe branca de Bezos.













A certa altura, um gerente doméstico até “tornou-se agressivo e abusivo” com Wedaa, a mulher afirma. Wedaa foi finalmente encerrado. Ela está pleiteando salários e benefícios em atraso, bem como danos.

O advogado do queixoso, Patrick McGuigan, insistiu que os EUA “leis trabalhistas e trabalhistas” estipulam claramente que os funcionários “deve ser capaz de realizar… trabalho em um local de trabalho seguro, higiênico e saudável.”

Harry Korrell, advogado que representa Bezos, por sua vez, argumentou que as alegações feitas pela Wedaa “não tem mérito,” e prometeu “defender [his client] contra eles.”

Tendo fundado a Amazon em 1994 como uma livraria online, ao longo dos anos Bezos se ramificou com sucesso em várias outras áreas de comércio eletrônico e, mais tarde, no varejo. A Amazon agora é uma empresa multinacional de tecnologia a par de empresas como Alphabet, Apple, Meta e Microsoft. A Bloomberg e a Forbes classificaram Bezos como a pessoa mais rica do mundo de 2017 a 2021. Desde então, no entanto, ele caiu para o quarto lugar, com um patrimônio líquido de US$ 115,6 bilhões.

Enquanto isso, a empresa também recebeu muitas críticas nos últimos anos por suas práticas supostamente extenuantes e até inseguras no local de trabalho. Alegações de discriminação racial também foram feitas contra a Amazon.

A gigante da tecnologia enfrentou vários processos movidos por funcionários atuais e ex-funcionários como resultado.