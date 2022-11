Estado da Austrália do Sul criminalizará tendência sexual ‘abominável’ – CMIO

O ato de retirar o preservativo durante o sexo sem o consentimento do parceiro pode levar à prisão perpétua sob uma nova lei

Um estado australiano votou para aprovar um projeto de lei que introduziria penalidades severas para homens que removem preservativos durante o sexo sem o consentimento de sua parceira, um ato coloquialmente conhecido como ‘furto’.

O parlamento da Austrália do Sul (SA) aprovou o projeto de lei na quarta-feira, juntando-se a outros estados australianos, incluindo ACT, Tasmânia, Victoria e Nova Gales do Sul, que também proibiram a prática. Qualquer pessoa condenada por furtividade pode enfrentar uma sentença máxima de prisão perpétua.

A legislação, apelidada de Lei de Emenda da Consolidação da Lei Criminal (Stealthing), foi apresentada pela deputada da SA Connie Bonaros, que descreveu o ‘stealthing’ em um comunicado como um “repugnante” e “ato repugnante de traição”.

“Esses atos grotescos de indecência merecem ser tratados da mesma maneira que estupro e um crime punível com pena de prisão”. disse Bonaros.

Um estudo com 10.000 pessoas conduzido pelo Instituto Australiano de Criminologia no mês passado descobriu que uma em cada três mulheres e um em cada cinco homens gays foram roubados pelo menos uma vez.

Embora se espere que a introdução da responsabilidade criminal pelo ato de “furtar” possa dissuadir potenciais infratores, alguns levantaram preocupações de que muitas pessoas nem sequer conhecem o termo.













“O furto é um tipo particularmente intrincado de violência sexual porque a definição, por padrão, significa que você consentiu em fazer sexo protegido com o agressor, o que significa que provavelmente teve sentimentos positivos em relação a essa pessoa”. o diretor do Centro de Sexo e Igualdade de Gênero do Instituto Australiano, Chanel Contos, disse ao The Guardian no mês passado.

Ela passou a pedir a introdução de um currículo nacional sobre consentimento e relacionamentos respeitosos e para harmonizar as leis da Austrália sobre furtividade, a fim de “facilitar a educação e a conscientização pública de que o furto é uma forma de agressão sexual”.