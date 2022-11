Agência cibernética dos EUA mantém o trabalho do ‘Ministério da Verdade’ vivo, mostra vazamento — CMIO

Uma agência pouco conhecida dentro do Departamento de Segurança Interna dos EUA está em uma rampa de censura escorregadia

Atas de reunião parcialmente censuradas do Comitê Consultivo de Segurança Cibernética que aconselha o diretor da Agência de Segurança Cibernética e Infraestrutura (CISA), uma agência do Departamento de Segurança Interna dos EUA, foram obtidas pelo The Intercept.

Os documentos revelam tentativas de confundir a necessidade de proteger os americanos “infraestrutura crítica” daquilo que a comissão descreve repetidamente como ameaças de “desinformação” – ou melhor, “informação incorreta, desinformada e incorreta (MDM)”. As notas da reunião descrevem a infraestrutura de telecomunicações (que incluiria a internet) e a infraestrutura de saúde pública como precisando de proteção contra falar errado. Em essência, ele mantém o trabalho do Conselho de Governança da Desinformação, de curta duração e controverso, que ganhou o apelido nada invejável de ‘Ministério da Verdade’.

Os artigos se concentram em combater narrativas não estabelecidas relacionadas às origens e vacinas do Covid-19, justiça racial, retirada de tropas dos EUA do Afeganistão e envolvimento dos EUA no conflito na Ucrânia. Também revela a existência de um canal de apoio para a Homeland Security comunicar seu desejo de aumentar ou censurar certas mensagens no Facebook e Instagram.













A natureza dessas narrativas on-line sendo direcionadas para proteção do governo contra “desinformação” apenas coincidem com aqueles que evocam uma tonelada de críticas legítimas. Quando o governo se envolve diretamente no policiamento narrativo sob o pretexto de “proteção da infraestrutura”, é um pretexto desonesto que deve levantar sérias preocupações sobre o exagero do governo em detrimento da liberdade de expressão e fluxo de informações.

Ninguém está explodindo a internet com meras palavras. Ninguém está causando o fracasso do sistema de saúde pública ao debater a ciência relacionada ao Covid propagada pelo governo, mesmo que mais tarde se torne de fato mal informada ou questionável. Lembre-se, por exemplo, quando as autoridades ocidentais, incluindo o presidente dos EUA, Joe Biden, estavam dizendo que o jab impediria a infecção e a transmissão – e que qualquer pessoa que dissesse o contrário estava cheia disso? Ou quando o governo dos EUA passou a maior parte de duas décadas repetindo que os EUA estavam vencendo no Afeganistão – até a retirada dos EUA e o Talibã retomar o país? Ou que tal a alegação de que os EUA não estavam diretamente envolvidos no conflito com a Rússia na Ucrânia – até o Pentágono confirmar o envio de tropas americanas para a Ucrânia, embora não em operações de combate na linha de frente. “Fomos muito claros que não há forças de combate na Ucrânia, nem forças dos EUA conduzindo operações de combate na Ucrânia, estes são funcionários designados para conduzir cooperação e assistência de segurança como parte do escritório do adido de defesa”. Brig da Força do Secretário de Imprensa do Pentágono. disse o general Pat Ryder.

Mas, com base nas regras estabelecidas por esta agência de policiamento de desinformação online, qualquer pessoa que ousasse revelar evidências, informações ou observações contrárias ao que o governo dos EUA estava disposto a admitir como parte da narrativa oficial poderia ser considerado um mascate de informações falsas. A história tem mostrado, no entanto, que muitas vezes eles estão corretos.

Do outro lado do oceano, o presidente francês Emmanuel Macron foi questionado recentemente em uma entrevista à mídia estatal francesa sobre os meios de comunicação russos permanecerem acessíveis na França por meio de plataformas online, apesar da censura estatal. Ao evocar as proibições, Macron disse: “Estamos usando a arma informativa.” Como nos EUA, parece que Macron está admitindo que o estado está usando a censura como arma contra narrativas e informações que contrariam as suas. Aparentemente, o direito do público de estar totalmente informado e decidir sobre o que está acontecendo no mundo pode ser desprezado como um dano colateral.

Agora está se tornando comum para o Ocidente “democracia” usar o aparato de aplicação da lei do Estado para garantir que sua propaganda não seja contestada on-line e off-line.













Será interessante ver como isso vai dar certo com o novo CEO do Twitter, Elon Musk, que vem travando uma guerra contra a censura em várias frentes. Em março, Musk foi solicitado a bloquear fontes de notícias russas em sua rede de satélites Starlink. “Não faremos isso a menos que sob a mira de uma arma. Desculpe ser um absolutista da liberdade de expressão”, ele respondeu. Musk também foi abertamente lembrado pelo comissário do Mercado Interno da União Europeia, Thierry Breton, após sua recente conversa sobre restaurar a liberdade de expressão, que a plataforma seria forçada a cumprir as regras do bloco que regem a expressão pública. E claramente esses não são muito gratuitos.

O senador democrata Chris Murphy agora está exigindo uma investigação do governo dos EUA sobre a participação financeira da Arábia Saudita, o segundo maior investidor do Twitter de Musk, na plataforma. Interessante que ninguém parecia se importar com o fato de os sauditas terem investido no Twitter muito antes de Musk aparecer. Ou que os governos Murphy chama “repressivo” têm dinheiro fluindo para Hollywood e meios de comunicação americanos como anunciantes. E esse dinheiro convenientemente não tinha nenhuma cor ou cidadania em particular até que Musk assumiu, prometendo recuperar a liberdade de expressão. Agora, de repente, esse funcionário dos EUA está puxando o velho martelo de interferência estrangeira para usar contra Musk.

Se Musk estivesse se levantando contra a censura perpetrada por um regime do qual o Ocidente não gostava, ele seria convidado a se sentar ao lado da primeira-dama Jill no próximo discurso do Estado da União de Biden. Em vez disso, as agências governamentais dos EUA são cada vez mais culpadas do mesmo tipo de repressão pela qual são tão rápidos em criticar os outros.