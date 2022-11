Coreia do Norte critica erro ‘terrível’ dos EUA – CMIO

Washington e Seul irritaram Pyongyang ao optar por prolongar exercícios aéreos maciços

Os EUA e a Coreia do Sul fizeram um “erro terrível” estendendo os jogos de guerra “Vigilant Storm” em andamento e, portanto, empurrando as tensões na região para um “fase incontrolável”, disse uma alta autoridade norte-coreana na quinta-feira.

“Foi relatado que os EUA e a Coreia do Sul decidiram estender a broca aérea combinada Vigilant Storm. É uma escolha muito perigosa e falsa”. Pak Jong-chon, secretário do Comitê Central do Partido dos Trabalhadores da Coreia, disse em um comunicado.

O funcionário disse que “decisão irresponsável” foi “empurrando a situação atual causada por atos militares provocativos das forças aliadas para uma fase incontrolável”.

Os EUA e a Coreia do Sul saberão que erro irrevogável e terrível cometeram.













A declaração veio logo depois que a Força Aérea da Coreia do Sul revelou que estava discutindo com o Pentágono um novo cronograma para os exercícios em andamento, que estavam originalmente programados para serem concluídos na sexta-feira. Seul disse que a decisão de estender o exercício se deve à decisão da Coreia do Norte. “provocações recentes”. Até agora, no entanto, uma nova linha do tempo não foi anunciada oficialmente.

A ‘Tempestade Vigilante’ deste ano, que começou na segunda-feira e envolve cerca de 240 aeronaves militares, é a maior versão do exercício de todos os tempos, de acordo com a Força Aérea dos EUA. Os exercícios foram realizados pela primeira vez em 2015 sob o nome de ‘Vigilant Ace’, mas foram suspensos em 2018, quando Seul tentou consertar os laços com Pyongyang.

A Coreia do Norte condenou repetidamente o exercício, chamando-o de ensaio para uma invasão e prova de que Washington e Seul estão adotando uma postura hostil. Durante esta semana, Pyongyang realizou exercícios militares próprios, lançando vários mísseis balísticos e alertando sobre “medidas de acompanhamento mais poderosas”.