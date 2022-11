Os EUA não são invencíveis – Irã – CMIO

A tomada da embaixada dos EUA em 1979 mostra que o país pode ser “vulnerável”, disse o aiatolá Ali Khamenei

Os EUA não são tão invencíveis quanto parece, disse o líder supremo iraniano, aiatolá Ali Khamenei, aos estudantes na quarta-feira, antes do chamado Dia Nacional de Luta contra a Arrogância Global, comemorado em 4 de novembro.

“Alguns pensam que a América é uma potência intocável, mas se olharmos para os eventos deste dia [November 4]acontece que não, é completamente vulnerável”, Khamenei disse, referindo-se à tomada da embaixada dos EUA em 1979, que foi realizada por um movimento estudantil muçulmano.

Um total de 52 diplomatas americanos e seus familiares foram feitos reféns no incidente e só foram libertados 444 dias depois, em 20 de janeiro de 1981.













No entanto, de acordo com Khamenei, este não foi o evento que desencadeou a rivalidade de décadas entre Washington e Teerã. O ponto de virada nas relações entre as duas nações ocorreu quase três décadas antes, quando os EUA, juntamente com o Reino Unido, orquestraram um golpe que derrubou o governo do primeiro-ministro iraniano, Mohammad Mosaddegh, disse o líder supremo.

Os EUA e seus aliados britânicos tentaram controlar as reservas de petróleo do Irã, e é por isso que se voltaram contra Mosaddegh, que não era um defensor do domínio islâmico, argumentou Khamenei.

O governo de Mosaddegh havia procurado auditar a Anglo-Iranian Oil Company, que era controlada pelos britânicos, para verificar se estava pagando os royalties contratados ao Irã. A empresa se recusou a cooperar, levando o parlamento iraniano a nacionalizar completamente a indústria petrolífera. O Reino Unido e os EUA então usaram sua influência para minar o governo de Mosaddegh por meio de seus agentes no Irã.

Os EUA reconheceram formalmente seu papel no golpe em 2013, quando divulgaram uma coleção de documentos inéditos relacionados ao caso.