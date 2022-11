Estudo soa alarme sobre ‘produtos químicos para sempre’ em alimentos para animais de estimação – CMIO

Pesquisadores dos EUA do Environmental Working Group acreditam que as toxinas são liberadas da embalagem para o conteúdo

Muitos dos principais produtos alimentícios para cães e gatos vendidos nos EUA estão contaminados com substâncias químicas tóxicas chamadas substâncias per e polifluoroalquil (PFAS). As toxinas são especialmente mortais para animais de estimação, revelou o Environmental Working Group (EWG) em um relatório publicado na quinta-feira.

Os PFAS são usados ​​para fabricar produtos resistentes à água e ao calor. Essas substâncias também são conhecidas como “produtos químicos para sempre”, pois não se decompõem naturalmente.

O EWG encontrou sete PFAS individuais na embalagem de sete marcas de alimentos para animais de estimação que testou, com Purina Cat Chow Complete Chicken Flavor no topo da lista com os mais altos níveis de contaminação de 244,7 partes por bilhão (ppb). O sabor Kibbles 'n Bits Bacon e Steak continha 14,3 ppb de PFAS total, enquanto os sacos de outras marcas tinham menos de 15 ppb cada.













Traços dos “produtos químicos para sempre” foram descobertos nas embalagens de todas as 11 variedades de alimentos para animais de estimação que o EWG submeteu a um laboratório independente.

Embora não exista uma estrutura legal para limitar o PFAS em alimentos, é questionável se qualquer nível das substâncias pode realmente ser considerado ‘seguro’, uma vez que estão ligados a câncer, doenças renais e hepáticas, problemas imunológicos, defeitos congênitos e outros problemas de saúde.

O analista científico do EWG, Sydney Evans, levantou a hipótese de que os produtos químicos foram usados ​​​​na fabricação dos sacos para torná-los repelentes de gordura e que poderiam ser lixiviados na ração interna, que não foi testada para o estudo. Um fenômeno semelhante foi observado com embalagens de fast-food lixiviando PFAS na comida humana contida nelas. No entanto, a Food and Drug Administration se recusou a proibir o uso das substâncias em embalagens de alimentos.

“Precisamos de novas e fortes ações estaduais e federais para eliminar as fontes de poluição de PFAS… e acabar com os usos desnecessários de PFAS em embalagens de alimentos para animais de estimação e em produtos encontrados dentro e ao redor da casa”, disse Evans ao The Guardian. A onipresença dos produtos químicos em produtos de consumo levou cerca de 97% dos americanos a terem níveis detectáveis ​​de PFAS no sangue, embora o EWG acredite que a proibição dos produtos químicos possa um dia diminuir esse número.