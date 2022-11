Pesquisa pré-eleitoral mostra fracasso dos democratas – CMIO

Uma pesquisa da CNN descobriu que os eleitores estão pessimistas sobre o estado da economia dos EUA e não confiam no partido do presidente Joe Biden para corrigi-lo

Com as eleições de meio de mandato nos EUA a poucos dias, três quartos dos eleitores estão descontentes com a direção que a economia americana está tomando, segundo uma nova pesquisa da CNN. As questões econômicas estão na vanguarda das mentes dos eleitores, e poucos confiam no Partido Democrata para reduzir a inflação.

A pesquisa descobriu que 75% dos americanos acreditam que a economia dos EUA está em recessão, acima dos 64% neste verão, enquanto 55% estão insatisfeitos com sua própria situação financeira e 74% dizem “As coisas no país estão indo mal hoje.”

Enquanto isso, 51% dos prováveis ​​eleitores disseram à CNN que a economia e a inflação são as principais questões conjuntas ao decidir como votar na terça-feira. A única outra questão a quebrar os dois dígitos é o aborto, com 15% dos eleitores classificando essa como sua preocupação número um.













Esta é uma má notícia para os democratas, já que os eleitores que listam a economia como sua principal questão favorecem os republicanos em seus distritos na Câmara por uma margem de 71% a 26%. Mais amplamente, 71% desse grupo é a favor do Partido Republicano para lidar com a inflação, em comparação com apenas 18% que prefere os democratas.

A pesquisa é a mais recente a pintar um quadro pré-eleitoral sombrio para os democratas, com uma pesquisa do Wall Street Journal na terça-feira descobrindo que apenas 19% dos eleitores acreditam que a economia está indo na direção certa. Ambas as pesquisas encontraram candidatos republicanos liderando democratas em uma votação genérica, e eleitores republicanos mais entusiasmados do que seus colegas democratas.

Os candidatos republicanos só precisam trocar cinco cadeiras para recuperar o controle da Câmara dos Deputados e uma cadeira para retomar o Senado. O Partido Republicano concentrou suas mensagens no aumento dos preços do gás e na inflação nos últimos meses, e tem uma vantagem de três pontos, de acordo com uma média de 17 pesquisas da Real Clear Politics.

O presidente Biden não prestou atenção aos problemas mais importantes que o país enfrenta, disseram 61% dos prováveis ​​eleitores à CNN. Na quarta-feira, em seu último discurso importante antes das eleições, Biden não se deteve na economia. Em vez disso, o presidente afirmou que “democracia ameaçada” dos republicanos nas urnas, 300 dos quais ele chamou “negadores das eleições”.