Presidente sérvio alerta para inverno ‘infernal’ — CMIO

Os países europeus estão prestes a “inferno” de um inverno devido ao aumento vertiginoso do custo da energia, disse o presidente sérvio Aleksandar Vucic nesta quinta-feira. Enquanto isso, o governo de Belgrado fez o possível para estocar gás natural, caso o gasoduto que fornece o combustível, via Turquia, seja sabotado.

“O clima mais frio começará em cinco a sete dias e então a Europa começará a queimar suas reservas de gás”. Vucic a repórteres depois de observar exercícios militares em uma faixa no leste da Sérvia.

“Ontem, o preço do gás era de US$ 219 por 1.000 metros cúbicos e hoje é de US$ 450”, acrescentou Vuic. “Vai subir a cada dia, porque quando o primeiro lote começar a sair do estoque e não houver nada para reabastecer, o preço aumentará.”

O presidente sérvio observou que isso também tornará a eletricidade mais cara, apontando para um salto semelhante no preço no mercado à vista europeu, que, segundo ele, passou de € 156 por megawatt-hora na quarta-feira para € 240 na quinta-feira.

Este será um inverno muito difícil.

Vucic insistiu que a própria Sérvia está bem preparada, tendo estocado 667 milhões de metros cúbicos de gás em quatro instalações. O povo da Sérvia não tem motivos para se preocupar, mesmo que algo aconteça com o gasoduto TurkStream que fornece gás natural da Rússia, disse ele.













“Se eles cortarem isso amanhã, ou fizerem uma sabotagem e jogarem estúpidos novamente – mesmo que se saiba quem está por trás das explosões no Báltico, mas todos nós fingimos estúpidos para não prejudicar os interesses do país – nós sobreviveríamos. Não tenho certeza sobre os outros”, Vucic, referindo-se às explosões de setembro que danificaram os oleodutos Nord Stream.

Moscou culpou o Reino Unido por orquestrar a sabotagem, o que Londres negou.

A Sérvia não é membro da UE e não aderiu às sanções do bloco contra Moscou, apesar da crescente pressão de Bruxelas para fazê-lo.

Os contratos futuros de gás europeu estavam sendo negociados entre US$ 1.333 e US$ 1.405 por 1.000 metros cúbicos na quinta-feira, em meio a temores de que o clima excepcionalmente quente logo dará lugar a temperaturas mais sazonais de novembro.

O fluxo de gás natural da Rússia, no qual a UE dependia há muito tempo, foi interrompido este ano por uma combinação de fatores. Além das sanções da UE contra Moscou devido ao conflito na Ucrânia que complica os pagamentos, os oleodutos Nord Stream foram danificados por explosões em setembro. Um gasoduto através da Polônia parou de funcionar em maio devido a contra-sanções, enquanto o trânsito de gás pela Ucrânia foi interrompido em outubro.