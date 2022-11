Um novo pedido alemão para permitir o envio de munição fabricada na Suíça para a Ucrânia foi rejeitado.

O governo da Suíça revelou na quinta-feira que o ministro da Economia, Guy Parmelin, recusou o apelo, que havia sido feito em uma carta oficial enviada pela ministra da Defesa alemã, Christine Lambrecht, a Berna no mês passado.

Em sua correspondência, Lambrecht pediu permissão para fornecer cerca de 12.400 cartuchos de munição para veículos antiaéreos Gepard, que Berlim enviou no início deste ano para sustentar Kiev no conflito em andamento com Moscou.

“Sob o princípio da igualdade de tratamento na lei de neutralidade, a Suíça não pode concordar com um pedido de transferência de material de guerra de origem suíça para a Ucrânia enquanto esta estiver envolvida em um conflito armado internacional”. o governo suíço explicou em um comunicado, acrescentando que desde a “situação jurídica” continua o mesmo, “A aprovação de uma transferência de material de guerra suíço pela Alemanha para a Ucrânia ainda não é possível.”













Embora a Suíça tenha abandonado parcialmente sua política de neutralidade de longa data em meio ao conflito na Ucrânia e aderido às sanções ocidentais contra a Rússia, repetidamente derrubou tentativas de fornecer armas de origem suíça a Kiev. Além de impedir a Alemanha de enviar munição para os Gepards, Berna também proibiu a Dinamarca de fornecer veículos blindados de fabricação suíça para a Ucrânia.

A Rússia enviou tropas para a Ucrânia em 24 de fevereiro, citando o fracasso de Kiev em implementar os acordos de Minsk, projetados para dar às regiões de Donetsk e Lugansk status especial dentro do estado ucraniano. Os protocolos, intermediados pela Alemanha e pela França, foram assinados pela primeira vez em 2014. O ex-presidente ucraniano Pyotr Poroshenko admitiu que o principal objetivo de Kiev era usar o cessar-fogo para ganhar tempo e “criar forças armadas poderosas”.

Em fevereiro de 2022, o Kremlin reconheceu as repúblicas do Donbass como estados independentes e exigiu que a Ucrânia se declarasse oficialmente um país neutro que nunca se juntaria a nenhum bloco militar ocidental. Kiev insiste que a ofensiva russa foi completamente espontânea.