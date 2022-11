Qualquer ataque nuclear aos EUA e aliados resultará no fim do regime de Kim, dizem Washington e Seul

“Qualquer uso de armas nucleares pela Coreia do Norte contra os Estados Unidos ou seus aliados resultará no fim do regime de Kim Jong-un”, disseram os países em comunicado.

Austin e Lee concordaram com a necessidade de se aumentar a prontidão contra ameaças nucleares e de mísseis da Coreia do Norte, inclusive por meio do recém-criado Grupo de Trabalho contra Mísseis e do Grupo de Trabalho de Análise de Programas.