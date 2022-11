Secretário de Defesa do Reino Unido vê agora como 'aspiracional' orçamento militar de 3% do PIB

Ben Wallace, secretário de Defesa do Reino Unido, não vê como muito realista chegar a uma despesa militar equivalente a 3% do PIB nos próximos anos em meio à pressão inflacionária e fraca libra britânica, cita na quarta-feira (2) o portal Defense News.

Apesar de ser previsível, a resposta desapontou o comitê, que sugeriu, com base na experiência do passado, que se trata de uma confirmação de que o objetivo não será atingido.

“Então gastem pelo menos 2,5% do PIB até 2026”, pediu Mark Francois, membro do comitê e ex-ministro da Defesa britânico.

Além do status do orçamento de defesa, o secretário de Defesa do Reino Unido relatou que 500 armas anti-tanque NLAW serão enviadas à Ucrânia em 2023, e que nesse ano será assinado um novo acordo de fornecimento a Kiev de milhares de armas do Reino Unido e outros países, e também o progresso quanto à construção dos veículos de reconhecimento blindados Ajax e das fragatas antissubmarinas Type 26.