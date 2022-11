Empresa ligada aos conservadores envolvida em campanhas ‘secretas’ na África – Guardian – CMIO

O CT Group supostamente trabalhou para balançar as eleições presidenciais na RDC e na Zâmbia enquanto fazia lobby em nome de empresas de mineração

A empresa de lobby australiana CT Group, que mantém laços estreitos com o Partido Conservador do Reino Unido, tentou influenciar as eleições em países africanos no interesse das empresas de mineração, informou o The Guardian na quinta-feira, citando documentos vazados.

O co-proprietário do CT Group, Lynton Crosby, gerenciou as campanhas eleitorais gerais dos conservadores em 2005 e 2017, bem como as bem-sucedidas corridas para prefeito de Boris Johnson em 2008 e 2012. Muitos ex-funcionários da empresa acabaram na sede do Partido Conservador e no governo, O Guardian informou.

Além da conhecida consultoria eleitoral na Austrália, no Reino Unido e em outros lugares, a empresa de lobby conduziu uma série de “projetos políticos secretos” na África.

Citando os documentos vazados, o canal revelou que o CT Group – anteriormente conhecido como CTF Partners – trabalhou para a empresa canadense First Quantum Minerals no início de 2010.

Quando a licença de mineração de cobre da First Quantum Minerals foi revogada pelas autoridades da República Democrática do Congo (RDC), o CT Group ofereceu a seu cliente um plano secreto para desacreditar o então presidente Joseph Kabila, ao mesmo tempo em que apoiava “a pessoa mais provável” para espancá-lo, de acordo com os documentos.













Os documentos sugerem que o CT Group deveria ganhar £ 1,2 milhão em taxas, com um bônus de £ 1 milhão disponível se atingisse certas metas. Não está claro se esses objetivos foram alcançados, pois Kabila acabou vencendo a eleição.

Três anos após a campanha da RDC, o CT Group supostamente se envolveu em outro “projeto político secreto”, desta vez na Zâmbia. O cliente neste caso também era do setor de mineração, segundo o The Guardian, embora não esteja claro se era a First Quantum ou não.

“Não há sugestão de que o Grupo CT tenha se envolvido em atividades ilícitas em nome de clientes do setor de mineração,“, disse o Guardião.

O CT Group disse ao jornal que havia apoiado “campanhas em vários países, incluindo a RDC e a Zâmbia” e que fazer lobby com candidatos a cargos é parte de “processo democrático”.

A empresa também enfatizou que, quando trabalha em campanhas eleitorais, cumpre rigorosamente todas as “Leis e regulamentos” dos países relevantes.

Em 2019, em outra investigação exclusiva, o The Guardian alegou que o CT Group, agindo no interesse de seus clientes, havia lançado uma campanha de publicidade disfarçada no Facebook. De acordo com o meio de comunicação, a empresa executou vários supostamente “base” grupos de mídia social para promover certas visões políticas, incluindo as pró-Brexit.