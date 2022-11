Eleitores esperam que os republicanos impeçam Biden – pesquisa – CMIO

Um em cada cinco americanos acredita que é “muito provável” que o Partido Republicano acuse o presidente se ganhar o controle do Congresso

A maioria dos eleitores espera que o presidente dos EUA, Joe Biden, enfrente um processo de impeachment se os republicanos reconquistarem o controle do Congresso nas eleições de meio de mandato da próxima semana, revelou uma nova pesquisa.

A pesquisa Rasmussen Reports, que foi divulgada na quinta-feira, mostrou que 54% dos prováveis ​​eleitores acreditam que uma Câmara dos Deputados controlada pelos republicanos destituiria Biden. Mais de um em cada cinco, ou 22%, vê esse resultado como “muito provável”. Em comparação, 32% dos entrevistados disseram não achar provável o impeachment, incluindo 12% que o consideram “nada provável”. Cerca de 13% dos eleitores não têm certeza.

As descobertas ocorrem menos de uma semana antes das eleições de 8 de novembro, nas quais o Partido Democrata de Biden deve perder o controle da Câmara e possivelmente do Senado. Os republicanos estão muito mais entusiasmados do que os democratas em votar nas eleições de meio de mandato – por uma margem de 38% a 24% – e o GOP tem uma vantagem de 51 a 47 quando os eleitores são questionados sobre qual candidato do partido eles apoiarão em seu distrito congressional, de acordo com um Pesquisa da CNN divulgada na quarta-feira.













Embora a última pesquisa de Rasmussen tenha mostrado que os eleitores esperam em grande parte o impeachment de Biden, uma pesquisa anterior do pesquisador mostrou que a maioria dos americanos também quer que o presidente seja deposto. Uma pesquisa Rasmussen realizada em setembro descobriu que 52% dos eleitores acreditam que Biden deveria sofrer impeachment, em comparação com 42% que se opõem ao impeachment.

Mesmo que uma Câmara controlada pelos republicanos votasse pelo impeachment de Biden, o presidente provavelmente não seria forçado a deixar o cargo. A Constituição exige pelo menos uma maioria de dois terços do Senado para votar a favor da condenação de um presidente para ser removido.

No entanto, o processo de impeachment provavelmente prejudicaria a agenda política de Biden e daria aos republicanos oportunidades de marcar pontos políticos. Se vitorioso nas eleições de meio de mandato, o GOP também poderia argumentar que tem um mandato para buscar o impeachment porque, como mostrou a pesquisa de Rasmussen, é isso que os americanos esperavam obter quando votassem em candidatos republicanos.

O então presidente Donald Trump sofreu impeachment duas vezes pela Câmara controlada pelos democratas durante seu mandato. O Senado votou por 52 a 48 para absolvê-lo em 2020. Os promotores da Câmara ficaram dez votos no Senado abaixo da maioria de dois terços necessária para condenar Trump em 2021.