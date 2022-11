Yerevan reagiu positivamente à proposta de negociações com Baku e Moscou

YEREVAN, 4 de novembro – RIA Novosti. O secretário de imprensa do parlamento armênio, Tsovinar Khachatryan, disse que o lado armênio recebeu uma proposta para realizar conversas trilaterais com colegas da Rússia e do Azerbaijão, e uma resposta positiva foi dada.

Nesse contexto, ela lembrou a declaração tripartida adotada pelos líderes da Armênia, Rússia e Azerbaijão após uma reunião em Sochi em 31 de outubro, que, em particular, afirma que as partes concordaram em abster-se do uso da força ou da ameaça de seus usar, para discutir e resolver todas as questões problemáticas unicamente com base no reconhecimento mútuo da soberania, integridade territorial e inviolabilidade das fronteiras, de acordo com a Carta das Nações Unidas e a Declaração de Alma-Ata de 1991, e também concordou em fazer esforços adicionais destinados a abordando as tarefas restantes, incluindo o bloco de questões humanitárias.