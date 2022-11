Netanyahu vence eleição israelense — CMIO

“O Estado de Israel está acima de qualquer consideração política”, Lapid disse na quinta-feira. “Desejo sorte a Netanyahu pelo bem do povo de Israel e do Estado de Israel.” O governo foi instruído a se preparar para uma transferência ordenada de poder, acrescentou.

Netanyahu é o primeiro-ministro mais antigo de Israel, com mais de 15 anos no poder. Sua sequência de 12 anos no poder terminou em maio de 2021, quando seu ex-assessor Naftali Bennett uniu forças com Lapid para formar uma pequena maioria. As eleições de terça-feira foram as quintas de Israel em quatro anos, devido a repetidos impasses no Knesset.













Além do fraco desempenho do partido Yesh-Atid de Lapid e do Yamina de Bennett, o partido de esquerda Meretz não conseguiu atingir o limiar eleitoral pela primeira vez desde sua criação em 1992. O Meretz precisou de apenas 3.800 cédulas para fazer o corte, de acordo com Canal 12. O líder do partido Zehava Galon chamou o resultado “um desastre para Meretz, um desastre para o país e também um desastre pessoal”.

O chefe trabalhista Merav Michaeli, que se recusou a fundir sua lista com o Meretz, prometeu “lutar da oposição contra uma coalizão que tem mais acusações do que representantes mulheres.”

Hadash-Ta’al, uma coalizão de comunistas israelenses e árabes, conquistou cinco cadeiras no Knesset. Sua MK Aida Touma-Sliman chamou os resultados de alarmantes.

“Estamos diante de uma realidade política que deveria ser assustadora para todos”, ela disse ao Ynet. “É uma realidade em que temos uma direita, e não apenas a direita ‘clássica’ usual que conhecemos, mas uma direita disposta a usar violência, incitação selvagem e racismo profundo.”

Enquanto isso, o primeiro-ministro húngaro Viktor Orban saudou a vitória de Netanyahu twittando “Boa sorte!” – que significa “parabéns” – ao novo primeiro-ministro. “Tempos difíceis exigem líderes fortes. Bem vindo de volta!” disse Orban.