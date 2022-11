'Leva o país à guerra': Bulgária aprova pela 1ª vez ajuda militar à Ucrânia no conflito com a Rússia

Uma maioria da Assembleia Nacional da Bulgária, o parlamento nacional, aprovou na quinta-feira (3) a primeira ajuda militar do país europeu à Ucrânia, escreve a agência norte-americana Associated Press (AP).

A votação foi precedida por um intenso debate, com Kornelia Ninova, líder do Partido Socialista da Bulgária, argumentando que “ mais armas significa mais guerra”. O Partido Vazrazhdane também chamou seus apoiadores a se reunir em frente ao parlamento para protestar a ajuda militar, que “leva o país à guerra”.

Apesar de a Bulgária pertencer à União Europeia (UE) e à OTAN, o país tem muitos simpatizantes com a Rússia por questões históricas, culturais e religiosas, e recebe uma grande quantidade de energia desse país. A Bulgária era também, junto com a Hungria, o único país da UE que não enviou armas à Ucrânia. No entanto, todos esses países aprovaram as sanções da UE, com alguns, incluindo Budapeste e Sófia, negociando isenções na questão do petróleo russo, que será proibido em dezembro.