MINSK, 4 de novembro – RIA Novosti. A Bielorrússia abriu um processo criminal contra os organizadores da formação extremista bielorrussa “Pahonia”, que recruta, treina e coordena militantes com o envolvimento de instrutores estrangeiros nos territórios da República Checa, Polónia e Ucrânia, o Ministério do Interior da República informou na sexta-feira.

“Foi criado em Varsóvia um centro de recrutamento e financeiro para o chamado Regimento Pahonia, que se dedica à seleção de homens de 20 a 45 anos com experiência no serviço militar. instrutores na República Tcheca, Polônia e Ucrânia. Um dos organizadores desta formação extremista são Vadim Prokopyev e Valery Sakhashchik”, diz a mensagem no canal Telegram do Ministério da Administração Interna.