Porta-voz da UE sugere mudança de gás para carvão nos próximos invernos

Enquanto os principais líderes da Europa são pressionados a buscar soluções para a crise energética no continente e novos parceiros para substituir o gás russo, estratégias que vão na contramão da preservação do meio ambiente seguem sendo consideradas e levadas a sério.

A União Europeia está lidando com as consequências da escassez no fornecimento de gás causada pela deterioração das relações com a Rússia. Neste início do outono no Hemisfério Norte, os Estados-membros da UE, incluindo França, Alemanha e Espanha, anunciaram planos nacionais para reduzir o consumo de energia e subsidiar indústrias afetadas.