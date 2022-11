Museus de arte lançam medidas de proteção após protestos – mídia – CMIO

Instituições na Alemanha e na Suécia teriam tomado medidas para aumentar a segurança, como proibir bolsas e jaquetas

Após uma onda de ataques amplamente divulgados de manifestantes contra as mudanças climáticas a obras de arte icônicas como ‘Girassóis’ de Van Gogh e ‘Les Meules’ de Monet, os museus começaram a reforçar a segurança, informou a emissora sueca SVT nesta quarta-feira.

Alguns museus na Alemanha adotaram a proibição de bolsas e jaquetas no interior, de acordo com a sueca TT, enquanto o famoso Centro Pompidou da França e o Museu do Prado da Espanha também aumentaram a segurança em resposta a ataques de ativistas verdes afiliados ao grupo Just Stop Oil e seus ramificações.

Patrik Steorn, diretor do Museu de Arte de Gotemburgo, revelou à SVT que a galeria sueca também aumentou sua segurança, embora tenha se recusado a explicar exatamente como. Steorn reconheceu que era “um pouco difícil de entender por que nosso patrimônio cultural comum deve ser exposto a” protestos como as acrobacias de Just Stop Oil, que muitas vezes deixam manifestantes, obras de arte, ou ambos, cobertos de cola ou comida.













“Preferimos ver movimentos sociais e museus tentarem dar as mãos para aumentar a conscientização sobre as questões climáticas juntos,” ele disse. Quatro outros museus suecos se recusaram a responder às perguntas do canal sobre a proteção de suas exposições contra manifestantes indisciplinados.

Até agora, os ativistas da Just Stop Oil tiveram pouca dificuldade em chegar perto de pinturas de valor inestimável para mergulhá-las em comida enlatada, muitas vezes escondendo suas camisetas reveladoras sob suéteres e jaquetas. Os seguranças do museu Maritshuis, na Holanda, não intervieram para impedir que um conhecido ativista climático do grupo colasse sua cabeça na ‘Garota com Brinco de Pérola’ de Vermeer na semana passada, mesmo quando ele disparou o alarme na pintura, e esperou pacientemente para ele terminar sua declaração preparada antes de tentar removê-lo da obra de arte.

Esse museu permite que os visitantes carreguem apenas “uma bolsa pequena” dentro, mas tem relutado em revistar alguém, com um porta-voz dizendo ao The Guardian que um “nunca pode impedir 100% de ações de protesto.”

Membros do grupo foram à residência do primeiro-ministro britânico em 10 Downing no início desta semana para um último protesto antes de anunciar uma moratória temporária de ações para dar aos governos tempo para considerar sua proposta de proibir todos os novos projetos de petróleo e gás. O Just Stop Oil é financiado pela herdeira do petróleo que se tornou uma cruzada climática Aileen Getty, cujo Fundo de Emergência Climática também apoia ativistas climáticos Extinction Rebellion.