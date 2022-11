Padre irlandês se recusa a recuar sobre a postura LGBT do ‘inferno’ – CMIO

Padre Sean Sheehy foi condenado por seu próprio bispo por fazer uma homilia contra o aborto, homossexualidade e transgenerismo

Um padre católico irlandês recusou-se a recuar depois de ter sido censurado pelo seu próprio bispo por condenar o “pecados mortais” do aborto e da homossexualidade. O padre sustenta que seus pontos de vista estão de acordo com os ensinamentos da Igreja, e que o vice-primeiro-ministro da Irlanda, Leo Varadkar, vai queimar no inferno por ser gay.

O padre Sean Sheehy, morador de Listowel no condado de Kerry, saiu da aposentadoria no domingo para substituir um padre local atualmente em peregrinação à Terra Santa. Os fiéis ficaram chocados, com várias dezenas saindo da missa, quando Sheehy subiu ao púlpito para denunciar a “desenfreado” pecado na sociedade irlandesa.

“O que é tão triste hoje é que você raramente ouve sobre o pecado, mas é desenfreado” ele declarou.

“Vemos isso, por exemplo, na legislação de nossos governos”, Sheehy continuou. “Nós vemos isso na promoção do aborto. Vemos isso no exemplo dessa abordagem lunática do transgenerismo. Vemos isso, por exemplo, na promoção do sexo entre dois homens e duas mulheres.”

“Isso é pecado, isso é pecado mortal”, ele continuou, acrescentando que “o pecado leva ao inferno”.

Outrora uma sociedade firmemente católica, a Irlanda legalizou o casamento gay em 2015 e suspendeu sua proibição constitucional ao aborto em 2018. Ambas as decisões foram tomadas após referendos populares.

Bispo Ray Browne de Kerry mais tarde se desculpou “a todos os ofendidos” pela homilia ardente de Sheehy. Em um comunicado publicado no site diocesano, Browne disse que as opiniões de Sheehy “não representam a posição cristã”. Browne disse mais tarde à Radio Kerry que Sheehy havia sido proibido de dar missas na diocese.













Em entrevista à mesma estação de rádio na terça-feira, Sheehy insistiu que não fez nada de errado e que suas opiniões sobre o pecado estavam de acordo com o Catecismo da Igreja Católica. Falando à Rádio RTE na quarta-feira, Sheehy disse que políticos gays como Varadkar “absolutamente” vão para o inferno se não se arrependerem.

O ministro das Relações Exteriores da Irlanda, Simon Coveney, pediu a Sheehy que retratasse suas declarações, enquanto um porta-voz de Varadkar disse que, embora o vice-primeiro-ministro “discorda profundamente com os pontos de vista do padre Sheehy” ele “respeita seu direito de expressar livremente suas crenças religiosas”.

O Catecismo da Igreja Católica, que resume as principais crenças da Igreja, descreve os atos homossexuais como “atos de depravação grave” que corre “contrário à lei natural”. O livro afirma que os gays “deve ser aceito com respeito, compaixão e sensibilidade”, mas instados a suprimir seus desejos.