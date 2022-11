Nova equipe de especialistas da AIEA chega à usina nuclear de Zaporozhie

“Graças ao apoio de todas as partes interessadas, conseguimos realizar com sucesso uma rotação de pessoal na Usina Nuclear de Zaporozhie algumas horas atrás. Sua presença significa que o mundo sabe o que está acontecendo nesta grande usina nuclear. Estou profundamente grato a todos os nossos especialistas, que chegam e saem do local hoje, por sua determinação e coragem em realizar suas importantes atividades de segurança e proteção na fábrica”, disse Grossi.