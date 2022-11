Trump deve fazer anúncio sobre candidatura presidencial ‘em breve’ – CMIO

A ex-gerente de campanha Kellyanne Conway elogiou o ex-presidente “por não atrapalhar os candidatos de meio de mandato”

Donald Trump deve anunciar sua entrada na corrida de 2024 para a Casa Branca “em breve,” sua ex-gerente de campanha e consultora, Kellyanne Conway, a repórteres na quinta-feira.

Falando em um evento de café da manhã em Washington, Conway disse que a recusa de Trump em se comprometer com a corrida já visava dar aos republicanos espaço para fazer campanha para as eleições de meio de mandato da próxima semana.

“Dou-lhe muito crédito por não anunciar este ano, por não atrapalhar os candidatos de meio de mandato”, disse. disse ela, alegando que “muita gente ao redor” Trump pode tê-lo pressionado a declarar sua candidatura.

“Acho que você pode esperar que ele anuncie em breve”, acrescentou Conway.

Trump, que considera a vitória do presidente Joe Biden em 2020 fraudulenta, passou o ano fazendo campanha para candidatos republicanos, entrando nas primárias para impulsionar os candidatos que defendem seu “América em primeiro lugar” marca do populismo. À medida que as eleições se aproximam, Trump planeja comícios em estilo de campanha nos estados de Iowa, Pensilvânia, Flórida e Ohio.

“Donald Trump nunca parou de fazer campanha” disse Conway. “Como ele diria: espere para ver.”

O próprio Trump deu várias dicas de que pretende se candidatar novamente, dizendo aos apoiadores que eles vão “seja muito feliz” com sua decisão. “Corri duas vezes. Ganhei duas vezes… provavelmente terei que fazer de novo”, ele disse em um comício no Texas no mês passado.













A declaração de Conway veio no mesmo dia em que três ex-assessores de Trump disseram à Reuters que esperam um anúncio logo após as eleições. Um desses conselheiros afirmou que Trump entraria na corrida entre as eleições e o Dia de Ação de Graças, que cai em 24 de novembro.

Os republicanos têm uma vantagem de três pontos sobre os democratas nas eleições de meio de mandato, de acordo com uma média de 17 pesquisas compiladas pela Real Clear Politics. Ansioso para 2024, as pesquisas do último mês geralmente mostram Trump e Biden com seis pontos de diferença um do outro. Uma pesquisa do Wall Street Journal publicada na terça-feira mostrou que os dois empataram em 46%.