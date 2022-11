Mais de 1,5 milhão de frangos serão sacrificados no Japão devido ao surto de gripe aviária

Conforme informou a agência de notícias Kyodo, na cidade de Okayama, um dos epicentros do surto, 510 mil galinhas serão abatidas .

Este é o segundo surto nesta província desde o início do outono. Da última vez, 170 mil galinhas foram sacrificadas.

Já em Ibaraki, 1,04 milhão de frangos serão sacrificados . A análise genética confirmou a presença de uma cepa altamente patogênica de gripe aviária em ambas as cidades do Japão.

Desde o início do outono, um surto de gripe aviária foi relatado em Okayama e na província de Hokkaido, no norte do país.