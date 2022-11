Paul Pelosi recebe alta do hospital — CMIO

O idoso foi atacado na sexta-feira passada depois que David DePape, 42, entrou na residência de Pelosis em São Francisco em busca do presidente da Câmara, segundo o FBI. Os investigadores dizem que DePape planejava fazer o legislador refém, mas acabou agredindo seu marido quando ele não a encontrou, pois ela estava em Washington, DC na época.













A polícia recuperou braçadeiras de plástico, corda, um rolo de fita adesiva, um martelo e vários tipos de luvas da cena, e DePape teria dito aos policiais que estava em um “missão suicida” sequestrar o presidente da Câmara. Apesar de bater repetidamente na cabeça de Paul Pelosi com um martelo, ele também afirmou que “realmente não queria machucar” o homem.

O ataque deixou Pelosi com o crânio fraturado, para o qual ele precisou de cirurgia, além de ferimentos no braço direito e nas duas mãos. Ele conseguiu falar com a polícia antes de ser levado ao hospital, no entanto, dizendo que DePape apareceu em seu quarto por volta das 2h30 exigindo falar com sua esposa. Pelosi conseguiu ligar para o 911 após a invasão, mas foi encontrada lutando com o suspeito quando os policiais chegaram.

DePape agora enfrenta uma série de acusações estaduais e federais, incluindo tentativa de assassinato, tentativa de sequestro e agressão a um membro da família de um funcionário dos EUA, segundo os promotores. O Departamento de Segurança Interna confirmou relatos de que DePape, um cidadão canadense, estava no país ilegalmente há vários anos, embora seja improvável que seu status de imigração afete seu caso atual, já que as deportações geralmente ocorrem apenas depois que os assuntos criminais são resolvidos.

DePape entrou com uma declaração de inocência por todas as acusações em nível estadual durante uma audiência na terça-feira, mas ainda não compareceu ao tribunal federal.