De acordo com ele, após as sabotagens nos gasodutos russos Nord Stream 1 e Nord Stream 2, quem ficou a perder foram os cidadãos comuns e ramos inteiros da indústria.

Antonov ressaltou a aceleração do processo de desindustrialização da Europa, com benefícios óbvios para os EUA. O chefe da missão diplomática também chamou o ataque contra a infraestrutura de “precedente extremamente perigoso”.

‘Está feito’: Rússia aguarda resposta sobre a ‘mensagem’ de Truss logo após explosões do Nord Stream

Na semana passada, o Ministério da Defesa da Rússia disse que representantes da Marinha Real britânica participaram do planejamento e execução do ataque terrorista no mar Báltico em 26 de setembro contra os gasodutos russos Nord Stream. Na ocasião, a operadora Nord Stream AG informou que os gasodutos sofreram sérios danos e que não há uma previsão de prazo para a sua reparação.