ONU ridicularizada por tweet sobre jornalistas mulheres — CMIO

Enquanto 89% dos repórteres mortos no ano passado eram homens, a entidade da ONU para a igualdade de gênero quer que seus seguidores se concentrem nos outros 11%

A entidade das Nações Unidas para a igualdade de gênero foi amplamente ridicularizada por um tweet chamando a atenção para o fato de que 11% dos jornalistas assassinados em 2021 eram mulheres. Como a organização exigia que os criminosos “parem de mirar mulheres jornalistas”, comentaristas perguntaram o que a ONU Mulheres pensava dos outros 89%.

De todos os jornalistas mortos em todo o mundo em 2021, 11% eram mulheres, contra 6% em 2020, o órgão da ONU para “Igualdade de gênero e empoderamento das mulheres” escreveu em um tweet na quarta-feira, citando números da UNESCO.

“No Dia Internacional para Acabar com a Impunidade de Crimes contra Jornalistas, digamos em voz alta: PARE DE OBSERVAR JORNALISTAS DE MULHERES” a organização continuou.

“Então, 89-94% dos jornalistas mortos são homens, por que faríamos um apelo especial para parar de mirar nas mulheres?” A colunista do Washington Post Megan McArdle respondeu. Escritor Noah Smith descrito o tweet como essencialmente dizendo “Por favor, mire apenas os jornalistas do sexo masculino, obrigado.”

“Eles estão pedindo igualdade de gênero aqui?” jornalista Luke Rudkowski Perguntouenquanto o podcaster Danny Polishchuk brincou que ele iria “não descanse até que 100% dos jornalistas assassinados sejam do sexo masculino!”

Cerca de 40% dos jornalistas são mulheres, segundo dados de 12 países compilados pela Reuters e pela Universidade de Oxford. Isso significa que, estatisticamente, as jornalistas mulheres são muito menos propensas a morrer no trabalho do que seus colegas homens, que apesar de representarem 60% da força de trabalho, são responsáveis ​​por quase 90% das mortes.