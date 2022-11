Espanha fecha brevemente parte do espaço aéreo por riscos de destroços de foguete chinês

A decisão veio depois que a China enviou seu poderoso foguete Long March 5B (CZ-5B) para entregar o módulo final de sua estação espacial Tiangong. Esperava-se que a maior parte do remanescente queimasse durante sua descida, mas uma parte do foguete está agora fazendo uma reentrada descontrolada na Terra, segundo a BBC.

“Devido ao risco associado à passagem do objeto espacial CZ-5B pelo espaço aéreo espanhol, os voos foram totalmente restringidos das 09h38 [05h38 horário de Brasília] às 10h18 [06h18] na Catalunha e em outras comunidades”, disse o governo espanhol citado pela mídia.

O Serviço de Vigilância e Rastreamento Espacial da União Europeia (EUSST, na sigla em inglês) disse que os detritos provavelmente voltarão a entrar na atmosfera da Terra no meio do Atlântico e possivelmente pousarão no mar, mas também alertou que o norte da Espanha e Portugal e o sul da Itália também estão dentro da trajetória potencial.