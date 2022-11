Famílias do Reino Unido enfrentam inverno ‘muito, muito difícil’ – National Grid – CMIO

Britânicos terão que pagar o dobro pela energia nos próximos meses, alertou a operadora

Muitas famílias britânicas terão dificuldades para pagar contas de energia neste inverno, que podem ser o dobro do que estão acostumadas, apesar de um teto de preço do governo, alertou o CEO da National Grid, John Pettigrew.

Em entrevista ao Financial Times na terça-feira, ele disse que estava “sem ilusões” e que os britânicos encontrariam o próximo inverno “financeiramente muito, muito difícil.”

“Mesmo com a [taxpayer-funded] limite de preço é uma duplicação do que as pessoas estão acostumadas a pagar por suas contas de energia ”, Pettigrew disse, acrescentando: “Portanto, inevitavelmente haverá pessoas que vão lutar.”

O governo britânico limitou o custo unitário de energia até abril, o que significa que uma família média pagaria cerca de £ 2.500 (US$ 2.885) ao longo de um ano, em média. Mas no inverno passado o valor equivalente foi de £ 1.277 ($ 1.474). Cada família também receberá um desconto de £ 400 em contas de serviços públicos com pagamentos adicionais testados por meio de benefícios da Previdência Social. No entanto, isso ainda não será capaz de compensar a diferença, devido aos preços crescentes da energia.

Pettigrew disse que a National Grid está trabalhando em vários planos de emergência para proteger o Reino Unido contra um déficit de energia da Europa.

Mais cedo, o chefe da operadora da rede alertou que o país poderia enfrentar cortes de energia em “muito frio” noites neste inverno devido ao contínuo aperto de energia na Europa. Ele disse que apagões contínuos podem acontecer durante “aquelas noites mais profundas e escuras em janeiro e fevereiro”, provavelmente entre 16h e 19h.

Tais medidas foram “improvável,” de acordo com Pettigrew, que alertou, no entanto, que havia cenários potenciais em que os geradores de energia da Grã-Bretanha não conseguiriam garantir suprimentos suficientes da Europa.

Normalmente, durante os meses mais frios e eventos climáticos extremos, o Reino Unido importa gás e eletricidade da Europa continental para suas usinas a gás. No entanto, este ano, os próprios países europeus estão enfrentando uma grave crise energética exacerbada por sanções anti-russas e uma queda acentuada no fornecimento de energia russo.

