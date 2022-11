Alemanha limitará preços de energia – Reuters – CMIO

O teto de preços beneficiará tanto as famílias quanto os consumidores industriais, informa a agência de notícias citando um projeto de regulamento

A Alemanha está prestes a introduzir um teto de preços de eletricidade para residências e consumidores industriais como parte de sua mais recente tentativa de enfrentar a crise energética, informou a Reuters na terça-feira citando um documento preliminar do governo alemão.

De acordo com o relatório, os preços da energia serão limitados a 13 centavos de euro por quilowatt-hora para consumidores industriais por 70% do consumo do ano passado, enquanto as residências terão um teto de 40 centavos de euro por quilowatt-hora para 80% do uso.

O regulamento entrará em vigor em 1º de janeiro.

A notícia segue um projeto de regulamento semelhante para os preços do gás. Segundo a Reuters, a comissão de gás da Alemanha apresentou uma proposta final para limitar os custos a 12 centavos de euro por quilowatt-hora para 80% do consumo padrão das famílias a partir de março de 2023 até o final de abril de 2024, no mínimo. Os preços para consumidores industriais também devem ser limitados – em 7 centavos de euro por quilowatt-hora. As mudanças entrarão em vigor em fevereiro. Berlim deve tomar mais decisões sobre o projeto de regulamento no final desta semana.

As medidas unilaterais de Berlim para lidar com a crise energética, começando com um pacote de ajuda de 200 bilhões de euros anunciado pelo chanceler Olaf Scholz no mês passado, não foram bem recebidas pelo resto da UE, que pediu uma abordagem mais unificada.

