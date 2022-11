A Rússia é o principal fornecedor de petróleo da Índia – Economic Times – CMIO

A Rússia ultrapassou a Arábia Saudita e o Iraque para se tornar o maior fornecedor de petróleo da Índia em outubro, informou o Economic Times na quarta-feira, citando o rastreador de carga de energia Vortexa.

As exportações totais de petróleo da Rússia para o país do sul da Ásia aumentaram 8% no mês a mês, para 946.000 barris por dia, segundo o relatório. O país respondeu por 22% das importações totais de petróleo da Índia em outubro, superando os 20,5% do Iraque e os 16% da Arábia Saudita.

Foi também a primeira vez que a Índia importou mais petróleo russo marítimo do que a UE. Bruxelas impôs sanções econômicas a Moscou este ano, incluindo um embargo ao petróleo marítimo russo que deve entrar em vigor no próximo mês, e reduziu as compras gerais de petróleo do país. As entregas de petróleo da Rússia em outubro para a Índia foram 34% maiores do que as para a UE.

A China continuou sendo o maior comprador de petróleo marítimo da Rússia no mês passado, importando cerca de 1 milhão de barris por dia, segundo o relatório.

A Índia começou a aumentar suas compras de petróleo russo no início deste ano, quando as sanções ocidentais forçaram Moscou a oferecer descontos em suas exportações em um esforço para encontrar novos compradores. Apesar da pressão dos países ocidentais para encerrar a cooperação com Moscou, Nova Délhi defendeu sua compra de petróleo russo em várias ocasiões.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Nenhum ‘conflito moral’ sobre a compra de petróleo russo – Índia

No início desta semana, durante uma entrevista à CNN, o Ministro do Petróleo e Gás Natural da Índia, Hardeep Singh Puri, reiterou que a Índia não vê “conflito moral” na importação de petróleo russo. Ele acrescentou que excluir o petróleo russo do mercado mundial pode levar a uma crise e um aumento de preço para US$ 200 por barril. Ele disse que a Índia compraria petróleo e gás de qualquer fonte possível, pois o governo tem um “dever moral” para manter seu povo abastecido com energia.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT