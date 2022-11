Reino Unido testa plano de emergência de apagão – Guardian — CMIO

O exercício visa avaliar como o país lida com interrupções por até uma semana, diz um relatório

O governo britânico tem “jogo de guerra” planos de emergência para lidar com apagões de energia que duram até sete dias no caso de uma queda de energia nacional, informou o The Guardian na terça-feira. O teste de estresse ocorre em meio a crescentes temores sobre a segurança energética neste inverno.

De acordo com documentos marcados como ‘oficialmente sensíveis’ e vistos pelo veículo, em um “pior cenário razoável” todos os setores, incluindo transporte, alimentação e abastecimento de água, comunicações e energia podem ser “gravemente perturbado” por até uma semana.

Se o país passar por apagões, a prioridade será levar comida, água e abrigo para os jovens e idosos, bem como aqueles com responsabilidades de cuidado.

O relatório indicou que um plano intergovernamental foi elaborado pela primeira vez em 2021 para melhorar o planejamento e a resiliência no caso de uma grande falha técnica na rede. Isso não está relacionado às perspectivas de energia publicadas pela operadora nacional de rede para este inverno, de acordo com o The Guardian.

No entanto, membros do governo supostamente admitiram que o plano, apelidado de ‘Programa Yarrow’, assumiu uma nova urgência em um momento de agravamento da crise de energia.

“O governo não quer publicidade sobre Yarrow, pois não quer que seja visto como ligado à Ucrânia, ao fornecimento de energia e ao custo de vida”. uma das fontes disse ao The Guardian, acrescentando: “Mas precisamos pensar em como podemos ajudar as pessoas com antecedência. O fato de eles estarem falando sobre isso agora significa que eles têm uma preocupação real de que isso possa acontecer.”













De acordo com Ed Miliband, o secretário-sombra do clima: “Todos os governos fazem planos de contingência para os piores cenários, mas a verdade é que somos vulneráveis ​​como país como consequência direta de uma década de política energética conservadora fracassada…”

O relatório destacou que os tipos de falhas técnicas previstas pelos planejadores do governo incluem danos por inundações ou um raio em uma subestação, mas também podem abranger um ataque a cabos de energia submarinos, como a recente sabotagem dos oleodutos Nord Stream.



“O programa Yarrow prepara-se para uma situação de indisponibilidade de energia, sem qualquer pré-aviso, para todas as instalações sem geradores de reserva durante o inverno. Prevê que 60% da demanda de eletricidade será atendida “entre o dia 2 e o dia 7”, quando as residências e empresas terão “acesso intermitente” ao fornecimento de racionamento”, disse o relatório.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT