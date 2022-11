Preços do trigo caem à medida que a Rússia retorna ao acordo de grãos da Ucrânia – CMIO

Moscou anunciou que retomou sua participação no acordo que foi suspenso após um ataque a um porto russo na semana passada

Os futuros do trigo caíram mais de 6% na quarta-feira, depois que o Ministério da Defesa russo anunciou que o país havia retomado sua participação no acordo de exportação de grãos ucranianos pelo Mar Negro.

O valor dos futuros de trigo de dezembro na Bolsa de Chicago caiu 6,32%, para US$ 8,45 por bushel, às 10:00 GMT. O rali depois diminuiu, mas o trigo ainda caiu 5,5% no dia, a US$ 8,53 por bushel por volta do meio-dia, de acordo com dados de negociação.

Os futuros de milho também caíram 2,4%, a US$ 6,80 por bushel, assim como os futuros de aveia, caindo 2,61%, para US$ 3,89 por bushel.

O acordo de grãos, intermediado pela ONU e Türkiye, foi assinado em julho. Destinava-se a ajudar a desbloquear as exportações agrícolas através do Mar Negro da Rússia e da Ucrânia, bloqueadas devido ao conflito militar entre os dois estados.

Moscou suspendeu sua participação no acordo na semana passada depois que os militares russos acusaram a Ucrânia de usar o corredor de grãos para um ataque ao porto russo de Sebastopol. A decisão resultou em um aumento nos preços dos grãos, com o trigo saltando quase 8% na abertura do pregão na segunda-feira.

No entanto, Moscou concordou em reverter a suspensão na quarta-feira, depois que Kiev apresentou garantias por escrito de que não usaria o corredor para fins militares.

“Foi possível obter as garantias escritas necessárias da Ucrânia para não utilizar o corredor humanitário e os portos ucranianos designados para a exportação de produtos agrícolas para operações de combate contra a Rússia”, disse o Ministério da Defesa em comunicado.

