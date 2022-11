Inflação de alimentos no Reino Unido dispara — CMIO

A inflação de alimentos no Reino Unido subiu para um recorde de 11,6% em outubro, já que até itens básicos como chá, leite e açúcar ficaram muito mais caros, de acordo com novos números divulgados pelo British Retail Consortium-Nielsen Shop Price Index na quarta-feira.

O crescimento dos preços dos alimentos ficou bem acima dos 10,6% de setembro e da taxa média trimestral de 9,7%, segundo o British Retail Consortium (BRC).

O custo dos alimentos frescos nas lojas britânicas aumentou 13,3% em outubro em relação ao ano passado, e foi bem acima do aumento de 12,1% registrado em setembro, que é o maior aumento anual desde 2005, quando o BRC começou a coletar os dados.

“Os preços subiram devido às pressões significativas de custo de insumos enfrentadas pelos varejistas devido ao aumento dos preços de commodities e energia e um mercado de trabalho apertado”, A CEO da BRC, Helen Dickinson, disse, acrescentando que seria difícil para os varejistas não aumentar os preços novamente no período que antecedeu o Natal.

O relatório mostra que itens essenciais como saquinhos de chá, leite e açúcar tiveram alguns dos aumentos de preços mais significativos. A inflação de não alimentos nos supermercados acelerou para 4,1% em outubro, ante 3,3% no mês anterior. Os preços gerais das lojas estão agora 6,6% mais altos do que no mesmo período do ano passado.

