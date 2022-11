Irã pode ingressar na zona de livre comércio liderada pela Rússia — CMIO

A cooperação econômica entre os países vem crescendo em ritmo recorde, segundo o vice-primeiro-ministro Aleksandr Novak

Espera-se que o Irã entre na União Econômica Eurasiática (UEE), liderada pela Rússia, em um futuro próximo, revelou o vice-primeiro-ministro russo, Aleksandr Novak, na terça-feira.

“Concordamos em remover todas as barreiras que existem atualmente no desenvolvimento do comércio entre nossos países. E estamos falando em reduzir as barreiras nas fronteiras de países terceiros”, Novak disse durante uma reunião da comissão intergovernamental sobre comércio e cooperação econômica entre a Rússia e o Irã.

A UEE, que se baseia na União Aduaneira da Rússia, Cazaquistão e Bielorrússia, foi criada em 2015. Mais tarde, a Armênia e o Quirguistão se juntaram a ela. Em 2016, o Vietnã tornou-se oficialmente o primeiro país não regional a se tornar membro do bloco. O sindicato é projetado para garantir a livre circulação de bens, serviços, capital e trabalhadores entre os países membros.

Mais de 50 países e organizações internacionais, incluindo China, Indonésia, Jordânia, Tailândia e alguns países da América do Sul, manifestaram interesse em um acordo de livre comércio com a UEE.

Segundo Novak, o volume de comércio entre a Rússia e o Irã vem crescendo a uma “ritmo recorde”. O aumento foi de mais de 36% em janeiro-agosto em termos anuais, atingindo US$ 3,3 bilhões. O vice-primeiro-ministro expressou confiança de que o valor poderá em breve chegar a US$ 4 bilhões.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Comércio Rússia-Irã em expansão – Putin

A cooperação entre a Rússia e o Irã começou a se expandir rapidamente em meio às sanções ocidentais a Moscou e Teerã. Desde o início do ano, eles chegaram a uma série de acordos, incluindo a troca de suprimentos de turbinas iranianas, peças sobressalentes e equipamentos de aeronaves, e também para a construção conjunta de gasodutos e desenvolvimento de campos, bem como para isenção de visto viagens para grupos de turistas da Rússia.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT